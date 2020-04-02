Московские таксисты теряют до 50% доходов из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/11b7a0d8-7575-11ea-8f39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Таксисты в Москве в связи с распространением коронавируса теряют от 30% до 50% доходов, сообщили в Московском профсоюзе таксистов.

Если раньше машина экономкласса за 12 часов приносила доход (после вычета процентов агрегатора) 5,5–6 тысяч рублей, то сейчас в среднем 3–4 тысячи рублей, — цитирует RT председателя профсоюза Николая Кодолова.

Он добавил, что некоторые водители ушли на самоизоляцию, а другие с риском для своего здоровья продолжают работать.

Как ранее писал NEWS.ru, одна из компаний по предоставлению услуг такси объявила об установке перегородок в автомобилях между водителем и пассажирами. PR-директор российского сервиса вызова такси «Ситимобил» Георгий Лобушкин сообщил о том, что с 3 апреля компания начинает тестировать перегородки.