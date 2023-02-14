Мосбиржа раскритиковала сокрытие отчетности от рынка

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Держатели ценных активов злоупотребляют правом на сокрытие информации, которая может повлиять на введение новых санкций со стороны Запада, считает управляющий директор по взаимодействию с органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков. По его словам, которые приводит РБК, на фондовом рынке создалась ситуация, в которой эмитенты не раскрывают или ограниченно раскрывают информацию для массового рынка, но при этом отчетность компаний обнаруживается в полном объеме у Национального клирингового центра, Центробанка, аудиторских и рейтинговых организаций. Это может привести к тому, что владельцы информации смогут ограничить торговлю между собой.

Если [нераскрытие информации] позволить надолго, то мы уже можем прийти к такому моменту, когда рынок, где возможность инсайдерской торговли будет запредельной, будет достаточно неэффективен и не интересен и эмитентам, — заявил Гусаков.

До этого глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов указал, что публичные общества необходимо обязать подробно прописывать, почему та или иная информация должна быть скрыта. Это, по его словам, должны требовать либо биржа, либо регулятор — Центробанк.

В самом Центробанке также отмечают необоснованность сокрытия некоторых данных финансовыми организациями.

Многие организации боятся продемонстрировать негативные тенденции, негативные показатели, при этом не всегда этот негатив вызван санкционными ограничениями, всей ситуацией, которая сложилась в прошлом году, иногда это могут быть и ошибки управленческие и где-то желание скрыть ненадежную практику, — говорит заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Наталья Морина.

Право на нераскрытие информации эмитентами в России было продлено до 1 июля 2023 года.

Ранее стало известно, что Московская Биржа запустила торги первым биржевым фондом с расчетами в юанях. Фонд включает ценные бумаги, номинированные в китайской валюте. На высокую прибыль инвесторам рассчитывать не стоит, но и риски у них будут минимальными, говорят эксперты.