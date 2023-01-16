На российском рынке появился первый ПИФ в юанях: стоит ли покупать Аналитики оценили прибыльность инвестиций в китайской валюте

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16 января Московская биржа запустила торги первым биржевым фондом с расчетами в юанях. Фонд включает ценные бумаги, номинированные в китайской валюте. На высокую прибыль инвесторам рассчитывать не стоит, но и риски у них будут минимальными, говорят эксперты.

Что нужно знать

Московская биржа запускает торги первым биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) с расчетами в китайских юанях. Это «Фонд Сберегательный в юанях» под управлением УК «Первая» (ранее АО «Сбер Управление активами»). Тикер — SBCN.

Фонд инвестирует в два вида активов. Первый — это облигации российских компаний, номинированные в китайских юанях (например, РУСАЛ и «Полюс»). Выбор тут пока достаточно ограниченный, но УК обещает включать в состав фонда ценные бумаги и других эмитентов (по мере их выпуска), если они будут соответствовать требованиям фонда.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Второй — это инструменты денежного рынка. В частности, сделки обратного РЕПО, расчеты по которым проходят в юанях. Речь идет о покупке ценных бумаг с обязательством обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене, уточняет управляющая компания.

Уровень риска нового фонда минимален — 1 из 5. Полученный доход реинвестируется обратно в фонд, увеличивая его тело, — заявляют в УК.

Купить паи фонда можно за рубли (у любого российского брокера) либо юани (если брокер предоставляет такую услугу). Стоимость пая на момент формирования фонда — 10 руб., минимальная сумма инвестирования — один пай. Фонд доступен для покупки на индивидуальный инвестиционный счет.

Какой может быть доходность

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин:

Ожидаемая доходность фонда — минимальная, 5-8% по итогам года. Причина — тело портфеля фонда будут составлять только облигации и валютные операции. Однако низкая доходность будет компенсироваться минимальным риском. Хотя российскому инвестору не стоит забывать про инфраструктурные риски, которые не включены в расчет данного фонда (например, возможность блокировки активов в случае геополитического конфликта с Китаем. — NEWS.ru). В то же время такой способ инвестирования лучше, чем просто покупка юаней на свой торговый счет. Данный фонд инвестирует часть портфеля в облигации, а это будет покрывать инфляцию. Кроме того, здесь будет и инвестиционный доход за счет купонного дохода по облигациям и роста рынка.

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Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

Биржевой фонд в юанях — хороший инструмент для диверсификации вложений.

Долговые инструменты в юанях, в частности, корпоративные облигации, дают возможность потенциально получать доход не только от роста курса самого юаня (а в предстоящие месяцы возможно снижение курса рубля, в том числе и к юаню), но и от купонов. При этом риски у таких инструментов ниже, чем, например, у акций, обладающих высокой волатильностью. С учетом купонов и увеличения курса есть возможность заработать порядка 9-10 % за год. Хотя, безусловно, всегда есть риски снижения и курса валюты, и рыночной стоимости активов, в которые инвестирует фонд. Преимущества вложений в фонд по сравнению с простой покупкой юаней заключается в том, что фонд диверсифицирует инвестиции по различным направлениям с учетом профессионального подхода управляющих. Но тут есть и минус — вознаграждение управляющей компании снижает доходность для инвесторов.

Директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин:

Пока о фонде можно говорить только как об оболочке для инвестиций в китайской валюте. На данный момент доступных инструментов немного и их доходность не очень высока, ставки в юанях ниже ставок даже в долларах. Поэтому, скорее, это запуск фонда в расчете на появление доступных инструментов в юанях в будущем. Прошлый год стал трансформационным в плане валют, в которых россияне сберегают деньги. Юань становится очень популярной валютой, продукты в которой будут востребованы.

Во что еще можно вложиться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руководитель проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова:

В качестве альтернативы покупке паев фонда в юанях можно рассмотреть вложение в облигации, номинированные в юанях, в том числе облигации российских эмитентов в юанях. Текущая доходность — на уровне 3% годовых. Более сложная альтернатива с потенциально более высокой доходностью — вложение в рублевые российские облигации (доходность — до 9% годовых при формировании портфеля из эмитентов с высоким кредитным рейтингом) и покупка фьючерса на юань. Это снизит годовую доходность облигационного портфеля примерно на 1%, но позволит защититься от возможной девальвации рубля.

Артем Звездин: