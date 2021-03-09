Последняя зарубежная система платежей в РФ ввела ограничения для россиян

https://static.news.ru/photo/1878300c-816a-11eb-ad0f-96000091f725_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская платёжная система MoneyGram ограничила свою деятельность в России. С 1 марта сервис престал напрямую работать с клиентами из России, теперь получение переводов наличными доступно только в отделениях банков-партнёров платежной системы «Золотая Корона».

Об этом говорится на сайте сервиса и информации колл-центра. Также отмечается, что сейчас невозможно отправить денежные переводы из РФ.

Нет транзакций, которые бы отправлялись из России. Но мы можем принимать переводы, — отметили в колл-центре.

MoneyGram является единственным в России зарубежным сервисом денежных переводов, внесённым в реестр ЦБ РФ. Такие компании должны иметь представительство или филиал в России, а ЦБ может запрашивать и получать от них документы и другие необходимые данные.

Ранее NEWS.ru писал, что российская национальная платёжная система «Мир» с 27 апреля 2021 года станет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки. Данное решение принято с целью минимизировать риски сомнительных переводов.