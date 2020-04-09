Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает повысить цены на газ, предназначенный для нужд граждан и бизнеса, следует из проекта приказа, размещённого на официальном портале проектов правовых актов.

В документе предлагается утвердить «с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО „Газпром“ и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению».

Также сообщаются и предлагаемые оптовые цены на газ по каждому региону РФ. Из общего перечня становится ясно, что тарифы на газ будут проиндексированы в среднем на 3%.

В самом ФАС это объясняют следующим образом: в рамках своих полномочий в сфере государственного регулирования тарифов ведомство обязано ежегодно в утвержденные сроки индексировать предельные цены. Антимонопольная служба объяснила, что при установлении тарифов принимаются в расчёт данные прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, утвержденного правительством РФ.

Интересно, что несколько позже ФАС вдруг выступила с предложением о «временной заморозке индексации оптовых цен на газ для населения». Что на это повлияло — остаётся лишь гадать.

Индексация тарифов на газ проводится каждый год примерно на величину инфляции, этот год не становится исключением, хотя уже в ФАС раздаются призывы заморозить рост тарифов в этом году из-за кризиса. Газпром теряет деньги на экспортных рынках, так что можно ожидать, что он однозначно будет лоббировать повышение. Сергей Суверов старший аналитик «БКС Премьер» старший аналитик «БКС Премьер»

Играет «против» бюджета

PAO NOVATEK/Instagram.com/Global Look Press

Предложенное повышение цен на газ с формальной точки зрения укладывается в парадигму индексации цен в рамках инфляции и даже ниже — три процента вместо четырех — разъяснил читателям NEWS.ru доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Но если рассмотреть ситуацию шире, то по факту это повышение — попытка частичной компенсации выпадающих доходов бюджета. К сожалению, для России цепочка факторов применительно к энергоносителям сработала как «идеальный шторм»: сначала аномально теплая зима (как в России, так и в Европе) породила снижение объёмов экспорта и внутреннего потребления, затем весеннее снижение спроса со стороны Китая и далее — по цепочке — в Европе. Олег Чередниченко доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

Увы, но как все мы понимаем, коллапс на нефтяном рынке, также, жёстко играет «против» российского бюджета.

В этой логике можно пойти и дальше: провести индексацию цен на электричество, коммунальные услуги и т.д. Но даст ли это желаемый эффект? Ведь надо понимать, что по результатам текущей ситуации борьбы с вирусом высока вероятность существенного снижения как активности со стороны бизнеса, так и доходов населения (бизнес будет вынужден оптимизироваться) в перспективе ближайших 1-2 кварталов, а значит и объёмов внутреннего потребления энергоносителей.

Поэтому предложенное трёхпроцентное повышение цен на газ может дать незначительный эффект, а вот задержки с оплатами по новым тарифам (при, опять же, ухудшившейся бизнес-атмосфере) весьма вероятны, — акцентирует Олег Чередниченко.

Повышение неизбежно, но объяснимо

В настоящее время цены на российский газ в Европе почти сравнялись с внутренними: в РФ стоимость 1 тысячи кубометров составляет около $60. И как мы помним, ранее «Газпром» уже заявлял, что внутренние цены нужно поднимать.

С учётом падения цен на нефть и газ наша страна в этом году может потерять от 50 до 70% нефтегазовых доходов. Вот почему пополнение бюджета за счёт увеличения тарифов для предприятий и населения неизбежно. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

И, разумеется, на фоне массовых увольнений и снижения доходов населения это грозит массовыми неплатежами, что, в свою очередь, ударит по системе ЖКХ.

К слову, снабжающие организации уже заявили, что текущая ситуация приведёт к недостатку средств на проведение плановых ремонтов и ликвидацию аварий.

Приди и помоги

Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с предстоящим повышением цен «сейчас реально нужна материальная помощь от государства каждой семье, в которой вынужденно из-за карантина снизились доходы: в размере не меньше чем 3-4 уровня МРОТ, если уж не больше, что сделано сейчас во многих европейских странах, чтобы люди смогли более-менее ровно пережить этот сложный период», говорит шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

Всем ИП и малым предприятиям, которые принесли за прошлый год хоть какой-то доход и платили в казну налоги, например, в Чехии возвращают уплаченный за прошлый год налог в пределах определённого лимита. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик «ТелеТрейд» трейдер и шеф-аналитик «ТелеТрейд»

То же самое, указывает эксперт, «хорошо бы срочно делать и в России, при этом о разговорах про индексацию цен на ЖКХ и думать надо забыть: наоборот, не меньше половины платежей за ЖКХ для людей, чей доход уменьшился, должно бы взять на себя государство».

К слову, в той же Франции государство данное бремя взяло на себя полностью.