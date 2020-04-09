Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает повысить цены на газ, предназначенный для нужд граждан и бизнеса, следует из проекта приказа, размещённого на официальном портале проектов правовых актов.
В документе предлагается утвердить «с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО „Газпром“ и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению».
Также сообщаются и предлагаемые оптовые цены на газ по каждому региону РФ. Из общего перечня становится ясно, что тарифы на газ будут проиндексированы в среднем на 3%.
В самом ФАС это объясняют следующим образом: в рамках своих полномочий в сфере государственного регулирования тарифов ведомство обязано ежегодно в утвержденные сроки индексировать предельные цены. Антимонопольная служба объяснила, что при установлении тарифов принимаются в расчёт данные прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, утвержденного правительством РФ.
Интересно, что несколько позже ФАС вдруг выступила с предложением о «временной заморозке индексации оптовых цен на газ для населения». Что на это повлияло — остаётся лишь гадать.
Индексация тарифов на газ проводится каждый год примерно на величину инфляции, этот год не становится исключением, хотя уже в ФАС раздаются призывы заморозить рост тарифов в этом году из-за кризиса. Газпром теряет деньги на экспортных рынках, так что можно ожидать, что он однозначно будет лоббировать повышение.
Играет «против» бюджета
Предложенное повышение цен на газ с формальной точки зрения укладывается в парадигму индексации цен в рамках инфляции и даже ниже — три процента вместо четырех — разъяснил читателям NEWS.ru доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
Но если рассмотреть ситуацию шире, то по факту это повышение — попытка частичной компенсации выпадающих доходов бюджета. К сожалению, для России цепочка факторов применительно к энергоносителям сработала как «идеальный шторм»: сначала аномально теплая зима (как в России, так и в Европе) породила снижение объёмов экспорта и внутреннего потребления, затем весеннее снижение спроса со стороны Китая и далее — по цепочке — в Европе.
Увы, но как все мы понимаем, коллапс на нефтяном рынке, также, жёстко играет «против» российского бюджета.
В этой логике можно пойти и дальше: провести индексацию цен на электричество, коммунальные услуги и т.д. Но даст ли это желаемый эффект? Ведь надо понимать, что по результатам текущей ситуации борьбы с вирусом высока вероятность существенного снижения как активности со стороны бизнеса, так и доходов населения (бизнес будет вынужден оптимизироваться) в перспективе ближайших 1-2 кварталов, а значит и объёмов внутреннего потребления энергоносителей.
Поэтому предложенное трёхпроцентное повышение цен на газ может дать незначительный эффект, а вот задержки с оплатами по новым тарифам (при, опять же, ухудшившейся бизнес-атмосфере) весьма вероятны, — акцентирует Олег Чередниченко.
Повышение неизбежно, но объяснимо
В настоящее время цены на российский газ в Европе почти сравнялись с внутренними: в РФ стоимость 1 тысячи кубометров составляет около $60. И как мы помним, ранее «Газпром» уже заявлял, что внутренние цены нужно поднимать.
С учётом падения цен на нефть и газ наша страна в этом году может потерять от 50 до 70% нефтегазовых доходов. Вот почему пополнение бюджета за счёт увеличения тарифов для предприятий и населения неизбежно.
И, разумеется, на фоне массовых увольнений и снижения доходов населения это грозит массовыми неплатежами, что, в свою очередь, ударит по системе ЖКХ.
К слову, снабжающие организации уже заявили, что текущая ситуация приведёт к недостатку средств на проведение плановых ремонтов и ликвидацию аварий.
Приди и помоги
В связи с предстоящим повышением цен «сейчас реально нужна материальная помощь от государства каждой семье, в которой вынужденно из-за карантина снизились доходы: в размере не меньше чем 3-4 уровня МРОТ, если уж не больше, что сделано сейчас во многих европейских странах, чтобы люди смогли более-менее ровно пережить этот сложный период», говорит шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.
Всем ИП и малым предприятиям, которые принесли за прошлый год хоть какой-то доход и платили в казну налоги, например, в Чехии возвращают уплаченный за прошлый год налог в пределах определённого лимита.
То же самое, указывает эксперт, «хорошо бы срочно делать и в России, при этом о разговорах про индексацию цен на ЖКХ и думать надо забыть: наоборот, не меньше половины платежей за ЖКХ для людей, чей доход уменьшился, должно бы взять на себя государство».
К слову, в той же Франции государство данное бремя взяло на себя полностью.
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