Мишустина просят ввести ограничения для мигрантов, работающих в такси

https://static.news.ru/photo/cc37ae8e-2232-11eb-9ca9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главы четырёх регионов РФ обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением разрешать работать в такси на условиях самозанятости только гражданам страны. По их мнению, иностранцы могут быть допущены к работе в этой сфере лишь в статусе индивидуальных предпринимателей.

Обращение к Мишустину подписали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также главы Московской и Ленинградской областей Александр Воробьёв и Александр Дрозденко, сообщают «Ведомости».

В настоящее время в Госдуме готовится ко второму чтению законопроект о такси, в него предложено включить норму о позволении работать таксистами в статусе самозанятых.

С целью обеспечения доступности данного вида деятельности, в том числе для граждан, потерявших работу, легализации теневого бизнеса <...> считаем целесообразным на данном этапе допустить к осуществлению перевозок легковым такси [в качестве самозанятых] физических лиц, являющихся гражданами РФ, — написали губернаторы премьеру.

Инициативу они объяснили тем, что иностранцы постепенно вытесняют граждан РФ с рынка такси и доля мигрантов среди водителей уже превысила 50%. Если им также разрешить работать в статусе самозанятых, это повлечёт за собой «лишь обеспечение занятости для лиц, не являющихся гражданами РФ», что создаст проблемы для регионов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 30 октября московские таксисты парализовали работу аэропорта Домодедово. Водители, не желающие платить за парковку, перекрыли своими автомобилями все подъезды к аэропорту. Как сообщает пресс-служба Домодедово, недобросовестные перевозчики неоднократно злоупотребляли бесплатным въездом на привокзальную площадь, въезжая и заезжая каждые 15 минут «по кругу». Аэропорт ввёл ограничения.