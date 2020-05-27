Мишустин заявил о необходимости увеличить пособие по безработице

https://static.news.ru/photo/bd4cb422-a029-11ea-a5ac-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил увеличить минимальный размер выплаты по безработице для всех россиян.

Одна из важных мер — это продление выплаты пособий по безработице гражданам, которые ранее потеряли работу, при этом необходимо увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех граждан, а не только для тех, кто лишился заработка из-за коронавируса, — заявил Мишустин на совещании у президента Владимира Путина, которое прошло в режиме видеоконференции.

По его словам, пособия также нужно распространить на индивидуальных предпринимателей, которые из-за пандемии вынуждены были прекратить свою деятельность, сообщает ТАСС.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов поддержал идею страховать россиян от безработицы. По его словам, сегодня пособия по безработице минимальные, такие условия не привлекают людей.

В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Власти рассматривают возможность отправлять безработных россиян на работу по благоустройству городов. Это позволит активнее вовлечь россиян в национальный проект «Жильё и городская среда».

NEWS.ru писал, что доходы россиян по итогам кризиса 2020 года могут снизиться примерно на четверть. Об этом заявил директор НИИ «Управление цифровой трансформацией экономики» Государственного университета управления Николай Кузнецов. По его словам, падение доходов россиян при пессимистичном сценарии составит 25,5%, при оптимистичном сценарии — 13,4%. Экономист отметил, что даже оптимистический сценарий «выглядит катастрофическим».