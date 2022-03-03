Мишустин: Россия запустит новый этап амнистии капитала

Правительство России намерено запустить новый, четвёртый этап амнистии капитала. В перечень активов, подлежащих легализации, войдут производные финансовые инструменты, например, фьючерсные контракты и опционы. Кроме того, появится возможность декларирования наличных денежных средств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами. Последние новости лишь подтверждают это. Будет запущен новый этап амнистии капиталов, он станет уже четвёртым по счету и ещё более масштабным по условиям, чем предыдущая, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Кроме того, правительство введёт мораторий на проверки индивидуальных предпринимателей и МСП до конца 2022 года. По поручению президента страны Владимира Путина будет продлена на полгода программа компенсации расходов по использованию отечественной системы быстрых платежей.

Амнистия капитала действует уже пять лет и предполагает добровольное декларирование активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. При этом подавшие декларацию бизнесмены освобождаются от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности.

Ранее Мишустин заявил, что правительcтво приняло решение для cмягчения последствий санкций для экономики России и её граждан в части движения денежных cредств, а также для развития проектов замещения импортных комплектующих.