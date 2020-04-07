Мишустин обсудит с депутатами ситуацию на нефтяном рынке в онлайн режиме

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручит министру энергетики Александру Новаку организовать видеоконференцию с участием депутатов Госдумы для обсуждения ситуации на рынке нефти.

По словам одного из участников консультаций с депутатами ГД от «Справедливой России», лидер эсеров Сергей Миронов во время беседы с главой правительства поднял вопрос снижения цен на ГСМ с учётом падения стоимости нефти. В ответ Мишустин сообщил, что в ближайшее время будет проведена конференция в режиме онлайн.

Ранее NEWS.ru писал, что в российском Минэнерго подтвердили участие страны в заседании ОПЕК+ 9 апреля.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.