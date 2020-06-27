Мишустин не исключил дальнейшего снижения ставок по ипотеке

https://static.news.ru/photo/957f15f8-b9eb-11ea-838e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о возможном дальнейшем снижении ипотечных ставок, которому способствует запуск программы льготной ипотеки под 6,5%.

Об этом Мишустин заявил на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам премьера, данные Банка России свидетельствуют, что средняя ставка по таким кредитам снизилась до 7,4% и есть потенциал для дальнейшего снижения, передаёт ТАСС.

Мишустин также сообщил о расширении возможностей для выдачи россиянам ипотеки на льготных условиях. Соответствующее распоряжение в рамках нового поручения президента уже подписано правительством.

Он добавил, что максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах до 12 млн. В апреле правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Однако, как сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутаты Госдумы планируют предложить Банку России поддержать продление льготной ипотеки на весь 2021 год.