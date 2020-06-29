Мишустин: кабмин расширил программу льготной ипотеки для россиян

https://static.news.ru/photo/8fd1546e-b9f4-11ea-af6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство расширило возможности получения гражданами РФ льготной ипотеки, заявил премьер Михаил Мишустин. По его словам, соответствующий документ уже подписан.

В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких [льготных ипотечных] кредитов. Постановление уже подписано, — пояснил глава кабмина.

Он уточнил, что максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн рублей, пишет ТАСС.

Мишустин добавил, что в будущем возможно дальнейшее снижение ипотечных ставок, которому способствует запуск программы льготных кредитов на жильё под 6,5%.

Президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах до 12 млн. В апреле правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Однако, как сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутаты Госдумы планируют предложить Банку России поддержать продление льготной ипотеки на весь 2021 год.

Расширение программы льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупки нового жилья будет распространяться на кредиты, выданные до 1 ноября. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Разницу между выплатами заёмщиков и рыночной ипотекой государство возместит банкам. Программа по льготной ипотеке призвана расширить возможности граждан по приобретению жилья в новостройках.

Ставки по ипотеке к концу 2020 года могут опуститься до исторического минимума в 7% благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и госпрограмме льготных кредитов, считают эксперты, писал NEWS.ru.

По мнению аналитиков НКР, снижение ставок должно стать драйвером ипотечного рынка, оно частично компенсирует сокращение реальных доходов населения и ужесточение риск-политики банков. О возможном рекорде ипотечных ставок заявили и эксперты рейтинговых агентств Moody’s и АКРА.

Аналитик АКРА Валерий Пивень обратил внимание, что при этом у банков могут возникнуть проблемы с переоценкой стоимости фондирования, так как рынок «будет нащупывать, где предельно низкая маржа по ипотеке». Снижение маржи, по его мнению, «может сделать либо снижение ставок, либо выдачу кредитов непривлекательными».