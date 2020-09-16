Мишустин: изменения налогов необходимы для обеспечения доходов бюджета

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Первым делом формат отраслевой оплаты труда будет использован в здравоохранении и образовании. Об этом заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Предполагаем введение требований отраслевой оплаты труда в сфере здравоохранения, потом будем рассматривать распространение этих требований другим профессиональным областям. Например, мы видим, что второй сферой должна стать сфера образования, и есть...