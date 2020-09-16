Мишустин: изменения налогов необходимы для обеспечения доходов бюджета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что план правительства по изменению налогов в стране продиктован необходимостью обеспечить определённый уровень доходов бюджета для решения имеющихся проблем.
Важно помнить, что бюджет — это финансовый документ. Но это документ не о цифрах, он о людях. Это документ, направленный на решение конкретных проблем в жизни людей в нашей стране. Отсюда пакет налоговых законов, который позволяет обеспечить необходимые доходы, — приводит слова председателя правительства РИА Новости.
Он подчеркнул, что бремя обеспечения бюджета необходимыми доходами должны нести не только нефтяные компании.
Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше видение налоговой политики, — сказал премьер.
Как писал NEWS.ru, кабмин рассмотрит проект закона о повышении подоходного налога (НДФЛ) до 15% для граждан, уровень доходов которых превышает 5 млн рублей в год. Михаил Мишустин также отметил, что правительство собирается также пересмотреть льготы в сфере ТЭК, увеличить плату за природные ресурсы и индексировать акцизы на табак.