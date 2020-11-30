Мишустин: пандемия COVID-19 стала стресс-тестом для всех стран

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Пандемия коронавируса стала стресс-тестом для всех стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

При этом он отметил, что, согласно оценкам экспертов, среднее падение экономик государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2020 году будет меньше спада мировой экономики.

Этот факт вселяет определённую уверенность в будущем, — сказал председатель российского правительства во время заседания совета глав правительств ШОС.

Мишустин также подчеркнул, что сейчас во всём мире падает экономическая активность, разрываются международные цепочки производства и сбыта, снижается товарооборот, уменьшается уровень доходов и растёт безработица, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин сообщил, что российский кабмин продлил на весь 2021 год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. По его мнению, данный сектор экономики сильнее всего пострадал от пандемии COVID-19.

Он также подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития. Главой структуры стал заместитель председателя правительства.