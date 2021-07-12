«Мир» запустит денежные переводы в Белоруссию

«Мир» запускает возможность переводов на карты белорусской «Белкарт». Бесконтактная система оплаты будет доступна с 26 октября. Об этом указано в пресс-релизе национальной системы платёжных карт.

Альфа-Банк, «Русский Стандарт», Сбербанк и «Тинькофф» стали первыми российскими банками, которые смогли реализовать все технические процессы для возможности таких переводов.

Беларусь входит в тройку стран, где россияне чаще всего расплачиваются «Миром». Благодаря межсистемной интеграции с «Белкарт» мы можем предложить держателям карт выполнять трансграничные переводы по номеру карты, — отметили в пресс-службе.

При этом клиенты смогут сэкономить на переводах до 3%, так как между платёжной системой и банками установлены достаточно низкие тарифы.

Кроме того, перевести денежные средства можно будет без посещения офиса банка, для этого можно совершить операцию с помощью дистанционных каналов обслуживания. Средства поступят на карту в течение нескольких минут.

Ранее стало известно, что из-за нового закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма Росфинмониторинг будет проверять переводы денежных средств из «секретных» стран. Все эти шаги направлены на обеспечение безопасности России.