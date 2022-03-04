Минздрав: задержки поставок лекарств в Россию связаны с логистикой

Задержки поставок ряда лекарств в Россию не связаны с отказами заводов. Об этом сообщил замглавы Минздрава Виктор Фисенко, добавив, что возникли проблемы с логистикой, передаёт РИА Новости.

Если говорить в целом о фармрынке, у нас есть отдельные сигналы о задержках поставок, но это не отказ завода, — цитирует его агентство.

Фисенко также раcсказал, что есть несколько контрактов, по которым закупки препаратов ведутся на два или три года, на ряд препaратов, в том числе импортных, созданы запасы. В чаcтности, по лекарствам из перечня высокозатратных нозологий в России есть полный аcсортимент лекарств.

Член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый ранее заявил, что многие страны ввели санкции против России в связи с проведением спецоперации на Украине, однако обычно подобные меры не затрагивают поставки гуманитарных товаров, к которым относятся лекарственные препараты. Он напомнил о решении Минфина США вывести из-под антироссийских санкций сельскохозяйственную и медицинскую продукцию.