Минюст предложил поддержать адвокатов, нотариусов и НКО

https://static.news.ru/photo/bdecd9cc-74d5-11ea-88ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Министерство юстиции РФ предложило распространить меры для поддержки бизнеса в связи с ситуацией с коронавирусом на адвокатов, нотариусов и некоммерческие организации.

… Минюст предлагает распространить на адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой, и некоммерческие организации меры поддержки, разрабатываемые правительством РФ в отношении малого и среднего бизнеса, — сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее Мишустин предупреждал, что увольнения сотрудников из-за ситуации с коронавирусом недопустимы и могут являться только крайней мерой. Он также отметил, что если у каких-то работодателей возникнет желание воспользоваться шумихой вокруг ситуации с инфекцией и сократить персонал, то такие предприятия будут проверять прокуратура, трудовая инспекция и ФНС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 150 млрд рублей на поддержку занятости. Деньги пойдут на выдачу беспроцентных кредитов, чтобы у пострадавших из-за пандемии предпринимателей была возможность рассчитаться с сотрудниками.