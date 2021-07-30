Минтруд рассказал, как безработные могут получить 250 тысяч рублей

Министерство труда разъяснило порядок получения безработными выплаты в сумме 250 тысяч рублей. Это деньги, предназначенные для трудоустройства, открытия собственного дела или поддержки личного подсобного хозяйства, сообщает «Российская газета».

Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви. Или на эти средства реально организовать небольшую кондитерскую, — пояснила газете замминистра труда Ольга Баталина.

Поддержка личного подсобного хозяйства является отдельным блоком программы. Она предполагает получение адресатом 100 тысяч рублей.

Ещё одной задачей социального контракта является помощь семьям с детьми в поиске работы в том месте, где они живут. В этом случае государство может оплатить переобучение или повышение квалификации.

После заключения социального контракта человек может получить выплату в размере одного прожиточного минимума. Если он найдёт работу, ему продолжат выплачивать деньги в размере прожиточного минимума в течение трёх месяцев. Эта программа действует во всех регионах России.

Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил проект постановления о регистрации безработных. Новый порядок предусматривает, в частности, разделение ищущих работу людей на потоки.