Минтруд уточнит правила получения отцами материнского капитала

Минтруд уточнит правила начисления и получения маткапитала и детских пособий отцами. В этот круг войдут не только отцы-одиночки, но и мужчины, которые одни воспитывают детей в случает смерти их матери-иностранки, сообщают «Известия».

При этом круг получателей предлагается расширить и для отцов, матери детей которых не имели российского гражданства. Законопроект, уточняющий правила получения отцами маткапитала, будет рассмотрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности. А уже с 2022 года мужчины будут получать маткапитал.

На данный момент отец с российским гражданством может получить маткапитал, если его погибшая жена тоже была россиянкой.

Предлагается распространить право получать маткапитал на мужчин, воспитывающих второго, третьего ребёнка или последующих детей, рождённых после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рождённого после 1 января 2020 года, имеющих гражданство России, в случае смерти их матери без гражданства, — говорится в новом законопроекте.

Документ также предлагает защитить и самих детей, оставшихся без матери, если они лишатся и отца. В этом случае им предоставят право получить маткапитал в равных долях.

Отдельное внимание в документе уделено упрощению процесса получения отцом-одиночкой маткапитала. Услугу предлагается предоставлять в электронном виде.

Мы рассчитываем, что изменения в закон о материнском капитале вступят в силу в 2022 году. Эти изменения позволят получить материнский капитал 135 семьям, — приводит газета слова представителя пресс-службы Минтруда, уточнив, что именно столько отцов-одиночек воспитывают детей в связи со смертью жены.

Ранее профессор кафедры управления персоналом Финансового университета Александр Сафонов заявил, что предложение Минтруда предоставить мужчинам, воспитывающим детей в одиночку, право получать материнский капитал восстановит справедливость.