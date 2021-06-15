Экономист назвал справедливым законопроект об отцовском капитале

Предложение Минтруда предоставить мужчинам, воспитывающим детей в одиночку, право получать материнский капитал восстановит справедливость. Об этом KP.RU заявил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов.
Экономист
Маткапитал изначально задумывался как преференция женщине, которая, родив второго, теряет трудовой стаж, находясь в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет вне рынка труда. Понятно, что жизнь намного богаче. И бывают всякие ситуации. Чтобы уравнять всех детей в правах, справедливо вводят новое правило, — пояснил Сафонов.
Ранее сообщалось, что в Минтруде подготовили законопроект, который предполагает внесение соответствующих изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». На выплату смогут рассчитывать мужчины, если мать детей умерла или если её лишили родительских прав.
В настоящее время размер материнского капитала на первого ребёнка составляет 483,8 тысячи рублей и 639,4 тысячи рублей на второго.