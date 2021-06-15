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Экономист назвал справедливым законопроект об отцовском капитале

14:46, 15 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение Минтруда предоставить мужчинам, воспитывающим детей в одиночку, право получать материнский капитал восстановит справедливость. Об этом KP.RU заявил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов.

Экономист отметил, что подобную инициативу нужно было ввести уже давно. По его словам, в соответствии с Семейным кодексом права обоих родителей одинаковы. Кроме того, бывают случаи, когда мать отказывается от воспитания ребёнка и отец растит его самостоятельно.

Маткапитал изначально задумывался как преференция женщине, которая, родив второго, теряет трудовой стаж, находясь в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет вне рынка труда. Понятно, что жизнь намного богаче. И бывают всякие ситуации. Чтобы уравнять всех детей в правах, справедливо вводят новое правило, — пояснил Сафонов.

Ранее сообщалось, что в Минтруде подготовили законопроект, который предполагает внесение соответствующих изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». На выплату смогут рассчитывать мужчины, если мать детей умерла или если её лишили родительских прав.

В настоящее время размер материнского капитала на первого ребёнка составляет 483,8 тысячи рублей и 639,4 тысячи рублей на второго.

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