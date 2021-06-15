Экономист назвал справедливым законопроект об отцовском капитале

https://static.news.ru/photo/4dc8f536-cdd0-11eb-9728-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение Минтруда предоставить мужчинам, воспитывающим детей в одиночку, право получать материнский капитал восстановит справедливость. Об этом KP.RU заявил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов.

Экономист отметил , что подобную инициативу нужно было ввести уже давно. По его словам, в соответствии с Семейным кодексом права обоих родителей одинаковы. Кроме того, бывают случаи, когда мать отказывается от воспитания ребёнка и отец растит его самостоятельно.

Маткапитал изначально задумывался как преференция женщине, которая, родив второго, теряет трудовой стаж, находясь в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет вне рынка труда. Понятно, что жизнь намного богаче. И бывают всякие ситуации. Чтобы уравнять всех детей в правах, справедливо вводят новое правило, — пояснил Сафонов.

Ранее сообщалось, что в Минтруде подготовили законопроект, который предполагает внесение соответствующих изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». На выплату смогут рассчитывать мужчины, если мать детей умерла или если её лишили родительских прав.

В настоящее время размер материнского капитала на первого ребёнка составляет 483,8 тысячи рублей и 639,4 тысячи рублей на второго.