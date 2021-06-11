Минтруд предложил выдавать материнский капитал отцам

https://static.news.ru/photo/9082e596-cad6-11eb-9b67-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin /Global Look Press

Минтруд выступил с предложением предоставить мужчинам, воспитывающим детей в одиночку, право получать материнский капитал. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве подготовили законопроект, который предполагает внесение соответствующих изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Материнский капитал смогут получить отцы, в одиночку воспитывающие ребёнка, — подчеркнули в министерстве.

Там рассказали, что на выплату смогут рассчитывать мужчины, если мать детей умерла или если её лишили родительских прав.

В настоящее время размер материнского капитала на первого ребёнка составляет 483,8 тысячи рублей и 639,4 тысячи рублей на второго.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предложила новые способы тратить маткапитал. Его могут распространить на образовательные услуги индивидуальных предпринимателей, в частности услуги няни и мини-детсады, а также на строительство и реконструкцию жилья сразу после рождения ребёнка.