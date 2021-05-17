Раздвигая границы: маткапитал будут использовать по-новому

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила новые способы тратить маткапитал. Его могут распространить на образовательные услуги индивидуальных предпринимателей, в частности, услуги няни и мини-детсады, а также строительство и реконструкцию жилья сразу после рождения ребёнка. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, идею поддерживают, замечая, что образование в крупных организациях — удовольствие не из дешёвых, тогда как ИП может дать качественные услуги за гораздо меньшую плату. Некоторые считают, что власти могли бы пойти дальше, дав возможность семьям на своё усмотрение использовать средства материнского капитала.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением расширить применение материнского капитала, пишут «Известия» .

По её словам, следует скорректировать сроки использования средств на строительство и реконструкцию жилья — разрешить вкладывать маткапитал в это сразу после рождения малыша. Сейчас сделать это можно только спустя три года.

Помимо этого Голикова предложила разрешить использовать средства на образование, которое оказывают ИП с соответствующими лицензиями. Чаще всего в этой форме действуют детские сады.

Как пояснил РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, возможности маткапитала могут распространяться «на услуги няни — индивидуального предпринимателя и мини-детсады, которые располагаются в небольших помещениях, в том числе в многоквартирных домах». По его словам, взаимоотношение государства с семьёй в плане модели маткапитала отлажены, есть семьи, где базовые бытовые возможности уже решены и нужно развиваться дальше.

Lydie Gigerichova/imageBROKER.com/Global Look Press

Если президент одобрит нововведения, вице-премьер даст распоряжение Министерству труда и соцзащиты подготовить законопроект. В ведомстве на запрос издания ответили, что пока таких указаний не поступало, однако подчеркнули, что работа по расширению направлений использования маткапитала ведётся постоянно.

Учитывая, что о корректировке сроков использования маткапитала и расширении его применения заговорили на правительственном уровне, инициатива будет реализована, уверен адвокат Геннадий Нефедовский. Это лишь вопрос времени, говорит он.

Напомним, материнский капитал выдается в России с 2007 года при рождении второго ребенка, а с 2020 года — при рождении первого. В настоящее время его размер составляет 484 тысячи рублей за первого и 638 тысяч за второго ребёнка. Деньги можно направить на образование, улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии матери и на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

С момента запуска программы материнский капитал в России получили около 11 млн семей. Почти две трети из них направили субсидию на улучшение жилищных условий.

Возможность использовать материнский капитал на более широкие цели обсуждаются давно и вполне справедливо. Ограничение семей в использовании средств часто оборачивается для этих семей проблемой, толкая их на не совсем приемлемые, а порой незаконные способы по использованию денег, говорит завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Абрамов.

Почему это важно? Вполне можно было бы рассмотреть давно обсуждаемые идеи по возможности образования не только детей, но и родителей, учитывая, что возраст родителей становится всё моложе и моложе. Кроме того, часто детям необходимо не столько образование, а развитие. Это всевозможного рода кружки и т.д. Но очень часто они проводятся не государственными компаниями, а частными. Такую возможность закон отрицает, а при разрешении этого родители смогли бы иметь более широкий спектр для развития своих детей с возможностью отдавать детей туда куда им интересно и что важнее — ближе к дому. Руслан Абрамов заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова

Образование в крупных частных организациях — удовольствие не из дешёвых, соглашается замдекана по научной работе экономического факультета РУДН Григорьева Елена. ИП часто предоставляют образовательные услуги хорошего качества, достаточные для того, чтобы обучающийся получил базовые профнавыки для работы, и за существенно меньшую цену, говорит она.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем сами россияне, считают необходимым расширить список предложений по использованию маткапитала, включив в него благоустройство и ремонт жилья, а также покупку автомобиля. Так считают 45% респондентов, свидетельствует опрос Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей».

С одной стороны, здесь возникает риск создания новых мошеннических схем с маткапиталом. С другой — резонный вопрос: можно ли считать автомобиль насущной тратой наряду с квартирой? Машина в большинстве случаев является предметом роскоши (исключение составляют ситуации с детьми-инвалидами), и документально подтвердить необходимость покупки авто очень сложно, поэтому данное направление расходования маткапитала пока не принято на федеральном уровне, объясняет Григорьева.

Материнский капитал — это мера государственной поддержки, целью которой является повышение престижа семьи как социального института, а также финансовая поддержка семей, которые не в состоянии обеспечить детям достойный уровень жизни. Выделяемые средства имеют строго целевой характер и подвергаются финансовому контролю, а, значит, расходы должны быть достоверны и подтверждены документально. Елена Григорьева замдекана экономического факультета РУДН замдекана экономического факультета РУДН

Председатель правления региональной общественной организации содействия защите прав детей «Право ребёнка» и член Московской Хельсинкской группы Борис Альтшулер рассматривает проблему гораздо шире. Все разговоры о расширении возможностей использования материнского капитала, в том числе предложения тратить его на текущие нужды — прямой результат катастрофической бедности семей с детьми в России, убеждён он.

Необходимо принимать меры, которые бы позволили семьям выживать. Детей нужно чем-то кормить, а при нынешних ценах на продукты питания делать это становиться всё труднее. Но маткапитал — не выход из положения. Власти прекрасно понимаю, что, позволив тратить его на текущие нужны, от этих средств очень быстро ничего не останется. Решение проблемы бедности — создание мощной государственной антимонопольной системы. Только реальный рынок, реальная конкуренция способны «сбить» цены на товары. Вот этого сегодня и близко в нашей стране нет. Борис Альтшулер председатель правления РОО «Право ребёнка», член Московской Хельсинской группы председатель правления РОО «Право ребёнка», член Московской Хельсинской группы

Руслан Абрамов считает возможным «пойти дальше», дав возможность семьям на своё усмотрение использовать средства. Хотя эксперт признаёт: идея эта сама по себе в каком-то смысле революционная. Но, как говорится, хороша ложка к обеду.