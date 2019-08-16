https://static.news.ru/photo/a60370d8-c034-11e9-bcad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Министерство труда и социальной защиты подготовило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Рост запланирован со следующего года.

Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц, — сказано в проекте.

Сейчас проект законопроекта о повышении МРОТ проходит общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу. Он будет внесён на рассмотрение Государственной думы одновременно с проектом федерального бюджета на очередной период.

Ныне действующий МРОТ составляет 11 280 рублей, он был повышен с 1 января 2019 года. Его размер традиционно устанавливают исходя из величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года, в данном случае — 2019-го.

Вместе с тем, как ранее писал News.ru,данные о прожиточном минимуме для трудоспособных жителей России, которые используются при расчёте МРОТ не учитывают реальную стоимость жизни.