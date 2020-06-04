Минстрой упразднил термин «жильё эконом-класса»

Минстрой РФ отказался от использования понятия «жильё эконом-класса». Ведомство вводит термин «стандартное жильё». Оно будет соответствовать нескольким критериям.
Площадь таких квартир не должна превышать 100 кв. метров в доме с доступом для инвалидов и с классом энергоэффективности B и выше,
Для частных домов ограничения — до 150 «квадратов» на земельном участке меньше 1500 кв. метров.
Жильё должно быть оборудовано металлической дверью, окнами с подоконниками, ровными стенами (окрашенными или оклеенными обоями), отделанными потолками и полами с напольным покрытием.
В санузле должны присутствовать гидроизоляция, вентиляция, керамическое покрытие и сантехника. На кухне необходимо поставить мойку с тумбой, плиту и установить вентиляционную решётку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Совет Федерации одобрил закон, который разрешает иностранцам, имеющим в собственности жильё на территории России, регистрировать у себя приезжих из других государств.
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