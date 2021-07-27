Минстрой ответил отказом компаниям Ротенберга и Тимченко на жалобу Путину

Минстрой ответил на жалобу крупнейших дорожно-строительных компаний Владимиру Путину. Бизнесмены пожаловались, что недостатки в законах приводят к убыткам, сообщает РБК.

В обращении к президенту сказано, что компании с 2015 года потеряли 137 млрд рублей, а среди авторов значились «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга, «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко и «Автобан».

В ответе министерства на жалобу говорится , что регулирование строительной отрасли в России не требует никакого совершенствования.

[Все указанные в обращении проблемы] могут быть решены в рамках действующих инструментов государственной системы ценообразования и сметного нормирования, — цитирует издание доклад Минстроя, который, в свою очередь, был представлен президенту РФ.

В документе указывается, что у преобладающей доли дорожно-строительных организаций с 2015 по 2020 годы рост чистой прибыли составил 19–125%. Поэтому, рассмотрев указанные в письме проблемы, министерство пришло к выводу, что оснований для изменения ценообразования и регулирования в этой отрасли нет.

Ранее крупнейшие строительные компании обратились к Владимиру Путину. По сообщению глав строительных фирм, кризис в сфере строительства создаёт риски, которые влияют на безопасность страны.