Минстрой ограничит стоимость арендного жилья

Минстрой готовит законопроект о создании ГИС учёта договоров аренды жилья, которая позволит определять рамку рыночной сдаваемых квартир и домов. Эта цена будет рекомендоваться к принятию обеим сторонам сделки, пишут «Известия».
Законопроект в данный момент
Ключевая цель проводимой нормативной работы — устранение основных ограничений в области нормативного правового регулирования, препятствующих развитию рынка арендного жилья, — приводит газета комментарий Минстроя.
Проект, который будет в скором времени представлен на общественное обсуждение, направлен на защиту интересов людей, так как сделает прозрачными условия заключения договоров аренды, ведения удобных механизмов взаимодействия с применением цифровых технологий и учётом действующего законодательства.
Документ направлен и на поддержку арендатора: это защита от рисков прекращения аренды, необоснованного повышения платы в любой момент по инициативе сдающего жильё. Таким образом, стимулом для заключения договора будет безопасность арендных отношений и удобство работы с платформой.
Платформа даст возможность проверить как объект, так и собственника, сделать прозрачными взаиморасчёты, защитить арендатора от махинаций и мошеннических действий.
Ранее юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров заявил, что против собственника, который сдаёт квартиру в аренду тайно и не платит налоги, может быть заведено уголовное дело. Это относится к тем арендодателям, кто не выплачивает НДФЛ в течение трёх и более лет, или если размер неуплаченного налога превышает 2,7 млн рублей.