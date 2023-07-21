Минпромторг: уход фармкомпании Orion Pharma не ухудшит доступность лекарств

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Российские пациенты обеспечены всеми терапевтическими аналогами лекарств, которые производит компания Orion Pharma, заявившая об уходе из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга. Всего компания производит девять препаратов из списка жизненно необходимых.

На данный момент рисков отсутствия указанных лекарственных препаратов на российском рынке не прогнозируется ввиду наличия альтернативных поставщиков или локальных производителей, наличия терапевтических аналогов, — сообщили в компании.

В июне правительство расширило перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. В обновленный перечень попал препарат для лечения детей с хроническим гепатитом C. В том числе добавили лекарственную форму в виде гранул, покрытых оболочкой. Также новая лекарственная форма — таблетки диспергируемые — добавлена для препарата, который назначают людям, страдающим фенилкетонурией — невозможностью организма перерабатывать белок.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заверил, что все необходимые медицинские препараты в стране имеются в достаточных объемах. По его словам, около 80% всех жизненно важных медикаментов в России являются отечественными. Онищенко подчеркнул, что сейчас перед Россией стоит задача не допустить дефицита лекарств.