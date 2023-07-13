Минпромторг реформирует параллельный импорт: что может исчезнуть из продажи Каких товаров лишатся россияне в ближайшее время

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Минпромторг постепенно ограничивает параллельный импорт в Россию. Исчезнуть из продажи могут популярные марки западных компьютеров, гаджеты, системы хранения данных, а также некоторые алкогольные напитки. Какие изменения и когда произойдут, какой импульс власти дали импортозамещению, расскажет NEWS.ru.

Какие компьютеры и гаджеты перестанут продаваться

2 июня стало известно, что Минпромторг и Минэкономразвития России вместе с отечественными IT-компаниями собираются заметно сократить список иностранных брендов компьютерной техники, чья продукция сейчас подпадает под параллельный импорт. Если конкретнее, то компании, входящие в АНО «Вычислительная техника» (Yadro, «Аквариус», Kraftway и ряд других), вместе с первым ведомством хотят ограничить ввоз по параллельному импорту техники компаний HPE, Acer, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric.

В Минэкономики рассматривают более расширенный список. В дополнение к перечисленным выше брендам из перечня предлагается убрать IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.

Но если зарубежные смартфоны и компьютеры исчезнут с рынка, у отечественных просто не останется конкурентов. В этой ситуации часть экспертов, опрошенных NEWS.ru, ждут подорожания техники на 15% (только из-за этого фактора, без учета роста курса доллара и проблем с оплатой поставок в заграничных банках).

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Куда пропадут системы для хранения данных

Стоит уточнить, что российские компании хотят также ограничить ввоз в Россию зарубежных серверов и систем хранения данных (СХД). Впрочем, 4 июля появилась информация, что российский бизнес хочет оставить разрешенным ввоз компонентов для них: плат, жестких дисков, процессоров и так далее. То есть российские компании планируют сами собирать из зарубежных комплектующих серверы и СХД и продавать их большим отечественным корпорациям.

Так участники рынка пытаются стимулировать спрос на собираемую в РФ технику, поясняет анонимный источник «Коммерсанта». Как добавил представитель еще одной российской компании, сегодня даже сборка в России — «уже плюс, так как это новые рабочие места, предприятия, станки». Отсутствие конкурентов будет показывать инвесторам, что вкладываться в российское производство и сборку выгодно.

Впрочем, на этот раз Минпромторг не столь оптимистично встретил инициативу российского бизнеса. «Решение об исключении серверов и СХД из перечня товаров для параллельного импорта может быть принято на основании обоснованных предложений по конкретным брендам, подтвержденных цифрами производства аналогичных отечественных товаров. Конкретных цифр и обоснований в обращении АНО ВТ представлено не было», — заявили в ведомстве.

То есть остается шанс, что параллельный импорт компьютеров, гаджетов и серверов, если и порежут, то не очень сильно.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Что будет с алкоголем

Изменения явно коснутся не только вычислительной техники. Минпромторг планирует исключить продукцию Mast-Jagermeister SE (ликер в зеленой бутылке. — NEWS.ru) из списка параллельного импорта.

«В настоящее время Минпромторгом России готовится обновленная версия перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, в которой продукция Mast-Jagermeister SE будет исключена», — сообщили в пресс-службе.

Это значит, что Jagermeister из России уйдет окончательно (если только его не будут ввозить контрабандой). Как рассказали в министерстве, поводом стало соответствующее обращение Калужского ликероводочного завода «Кристалл».

«С учетом производственных возможностей российских компаний исключение продукции немецкого производителя алкоголя из соответствующего перечня возможно», — отметили в пресс-службе министерства.

Таким образом, на российском алкогольном рынке отечественные производители избавляются от зарубежных конкурентов и собираются предложить (или уже выпустили) наши аналоги. Завод «Кристалл» уже начал продавать альтернативный ликер — Alter Heiler

Что еще поменяют в списке параллельного импорта

Минпромторг намерен уйти от указания конкретных брендов в перечне товаров для параллельного импорта и перейти к указанию их правообладателей, заявил вчера первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков на «Иннопроме».

«Мы сейчас находимся в дискуссии в части параллельного импорта. Попытаемся упростить администрирование этого механизма. Мы хотим сейчас расширить этот механизм на правообладателей, то есть не через бренды, которых может быть целый „зоопарк“, потому что патентуют обычно всевозможные орфографические варианты одного и того же бренда, а писать от правообладателей», — сказал Осьмаков.

Гражданам будет труднее понимать, какая именно продукция разрешена для ввоза в Россию. Ведь название правообладателя может никак не совпадать с названием бренда.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Василий Осьмаков

Когда будут приняты все эти изменения

Минпромторг РФ планирует подготовить обновленный список товаров, разрешенных к параллельному импорту, через 2–3 месяца, заявил Осьмаков.

Что еще важно, замминистра подчеркнул, что позиция Минпромторга заключается в отказе от массового параллельного импорта и сохранении выборочного параллельного импорта. Это подтверждается и тем, что Осьмаков не исключает повышения импортных пошлин на ряд товаров для поддержки отечественных производителей. Он не уточнил, о чем конкретно идет речь, отметив лишь, что «их вот такая пачка».

По словам замминистра, российский импорт уже восстановился до уровня 2021 года. Поэтому правительство начало постепенно отказываться от инструментов по его поддержке. «Шаг за шагом все сворачиваем: обнуление пошлин, параллельный импорт. Оставим только на самых критических и сложных позициях», — отметил Василий Осьмаков.

Впрочем, как заявил другой замминистра, Виктор Евтухов, необходимости убирать весь импорт с полок магазинов нет. И это неплохая новость.

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