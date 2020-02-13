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Министерство промышленности и торговли РФ рассмотрит вопрос дополнительного финансирования программ льготного автокредитования, если заложенные на них средства закончатся до конца 2020 года.

Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передаёт ТАСС. Речь идёт о программах «Семейный автомобиль и «Первый автомобиль». Министерство выделило на них 5 млрд рублей на 2020 год. Однако, согласно сообщениям в СМИ, эти средства могут закончиться уже к концу марта.

Мантуров отметил, что в настоящий момент нельзя точно определить срок, когда закончатся средства, потому что «у всех расчёты разные». Он подчеркнул, что ведомство заинтересовано в поддержке автопрома и при очередной корректировке хода выполнения программ в мае будет рассмотрен вопрос рефинансирования.

Ранее NEWS.ru приводил данные аналитического агенства «Автостат», согласно которым россияне всё чаще покупают автомобили в кредит на фоне падения авторынка в стране.