Министерство промышленности и торговли готовит предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к переходу на станки с отечественной системой числового программного управления (ЧПУ). Для этих целей среди представителей машиностроения проводится опрос об опыте использования российских систем. После его окончания планируется принять решение об обязательном включении в госзакупки таких устройств. Об этом NEWS.ru рассказал замглавы ведомства Василий Осьмаков.

Переход на отечественные станки с ЧПУ может оказаться сложным. Часть оборонных предприятий привыкла использовать немецкую технику Siemens или японскую FANUC, другая же — отечественную «Балт-Систем», объясняет Осьмаков.

Российские решения в этой сфере есть. Мы как раз сейчас проводим массовый опрос об опыте использования в среде станочников наших ЧПУ, чтобы принять решение, нужно ли повышать требования, включать в документы или нет их использование как обязательное. В стране есть всего 3-4 производителя, например, «Балт-Систем». Скоро мы завершим оценку их эффективности. Василий Осьмаков замминистра промышленности и торговли России замминистра промышленности и торговли России

Системы ЧПУ — высокоточное металлорежущее оборудование, которое многократно повышает уровень автоматизации промышленного производства.

В «Балт-Систем» NEWS.ru подтвердили готовность к сотрудничеству в случае поступления предложения со стороны государства.

bsystem.ru

Наши производственные мощности в Санкт-Петербурге готовы для осуществления такого проекта. Мы можем принять в нём участие, специально подготовили площадку, чтобы беспроблемно выпускать 5–7 тысяч устройств ЧПУ. Андрей Костенко замдиректора «Балт-Систем» замдиректора «Балт-Систем»

Устройства ЧПУ устанавливают как на новые, так и на старые станки. Модернизация оборудования придаёт устаревшим обрабатывающим центрам характеристики даже более высокие, чем были у них изначально. Так производственное оборудование получает вторую жизнь и новые функциональные возможности.

Впрочем, Осьмаков подчеркнул, что вопрос замены иностранных систем для России весьма сложный.

Можно огульно сказать: всё, включаем в документы наше ЧПУ. Тогда «оборонка» взвоет и может сорвать гособоронзаказ. Данное решение может привести к большим последствиям, — предупредил чиновник.

По словам представителей отрасли, перед таким переходом необходимо, прежде всего, создать качественный и современный продукт. Подобные попытки идут, но собеседники NEWS.ru сомневаются, что в ближайшие 5–7 лет РФ получит достойную замену зарубежным устройствам. В частности, для достижения этой задачи необходим длительный период проверки и станочный парк для обкатки. В России же налицо малосерийное производство, статистику по ошибкам систем взять неоткуда. По данным экспертов, сегодня РФ в год выпускает всего 250 станков с ЧПУ, в то время как во времена СССР создавала по 20 тыс. штук.

Я не считаю «Балт-Систем» российским производителем. Вся элементная база этих устройств собирается за границей. Предприятие из Санкт-Петербурга ставит только программное обеспечение. Кроме того, неизвестно, есть ли у «Балт-Систем» пятикоординатная система ЧПУ. А как раз для оборонщиков, для сложных станков она необходима. Техника, которая представлена другими отечественными производителями, — сырая. ОПК действительно взвоет, если всех одномоментно перевести на такое оборудование. Николай Семёнов директор ПКФ «Станкосервис» директор ПКФ «Станкосервис»

stankoservice-rzn.ru

В ПФК «Станкосервис» рассказали, что сектор ОПК привык использовать ЧПУ от FANUC и Siemens, которые «на три века» опережают российские наработки. Пятикоординатные устройства считаются самыми сложными и потому наиболее дорогими на рынке. Санкции со стороны ЕС и ряда других стран запрещают ввоз таких систем управления на территорию России, поэтому FANUC и Siemens их к нам не экспортируют.

Для тяжёлого токарного станка Siemens оборудование можно купить за 2 млн рублей, FANUC обойдётся в 1,7–1,8 млн, а российские предложения — в районе 1–​1,1 млн. Но есть предприятия, где много иностранного оборудования, им нет смысла ставить отечественное, — указали в компании.

Осьмаков признался, что в настоящее время для создания сложных деталей российского оборудования не хватает. По его словам, этой отраслью в РФ практически не занимались на протяжении 30 лет, в результате рынок станков оказался разрушен. Основная проблема, считает чиновник, заключается в отсутствии на предприятиях машиностроения современных управленческих команд. Собеседник заявил о необходимости запуска циклов инвестирования в отрасль на протяжении 5–10 лет и привлечения высококвалифицированных кадров.

Он добавил, что желательно, чтобы такой проект был частным, ведь «государственное у нас имеет шансы закончиться не очень хорошо».