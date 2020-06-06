Министры стран ОПЕК завершили встречу

https://static.news.ru/photo/b4427f5c-a807-11ea-a1f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: OPEC/facebook.com

Заседание министров энергетики стран — членов ОПЕК завершилось. Теперь политики должны согласовать принятые решения с представителями государств из ОПЕК+.

В ближайшее время начнётся заседание расширенной организации. Об этом журналистам ТАСС рассказал источник.

В ходе заседания страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на текущем уровне ещё на месяц — до конца июля 2020 года.

6 марта 2020 года на заседании ОПЕК+ страны — участницы соглашения не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Кроме того, государства не смогли согласовать и продление сделки на текущих условиях. В результате с 1 апреля действие ограничений закончилось.

ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Против этого выступили Россия и Казахстан. Москва настаивала на продлении текущих договорённостей только на II квартал.

В «Роснефти» заявили, что сделка не была в интересах России, так как сокращаемые объёмы замещались игроками вне соглашения, а участники теряли возможности для развития отрасли.

На фоне разрыва соглашения с ОПЕК Саудовская Аравия заявила о планах увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки. Также Эр-Рияд заявил, что готов в случае необходимости увеличить добычу до рекордных 12 млн.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Соглашение вступило в силу с 1 мая этого года. В декабре 2021 года его параметры могут быть пересмотрены.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Нигерии пообещали компенсировать недостаточное выполнение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти по маю — июню в период с июля по сентябрь.