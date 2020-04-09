Министры G20 могут обсудить снижение добычи нефти на видеоконференции

https://static.news.ru/photo/81475640-7b2a-11ea-82d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Вопрос о дополнительном сокращении добычи нефти могут обсудить на заседании министров Большой двадцатки, которое в режиме видеоконференции пройдёт 10 апреля.

Встречу откроет вступительная речь министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана, затем доклады по рынку нефти представят генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол. Больше всего времени, около 120 минут, отводится на выступления министров альянса.

Встреча должна завершиться в 17:20 по московскому времени, уточняет ТАСС. Источник издания, знакомый с ходом обсуждения, сказал, что министры должны обсудить вопрос о дополнительном сокращении нефтедобычи.

Ранее NEWS.ru писал, что страны ОПЕК+ завершили переговоры по сокращению добычи нефти на 10 млн б/с. Дебаты длились десять часов. В ближайшее время по итогам переговоров будет выпущено заявление. Участники встречи договорились о сокращении нефтедобычи на ближайшие два месяца, но при этом Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.