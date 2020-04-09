Страны ОПЕК+ завершили десятичасовые переговоры

Страны ОПЕК+ завершили переговоры по сокращению добычи нефти на 10 млн б/с. Дебаты длились десять часов.
В ближайшее время по итогам переговоров будет выпущено заявление. Участники встречи договорились о сокращении нефтедобычи на ближайшие два месяца, но при этом Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тыс. б/с,
Министр энергетики Росио Напе «с гневом» покинула встречу. Обсуждения продолжатся 11 апреля уже в рамках G20. Мексика не соглашается с тем базовым уровнем, от которого считается сокращение. Напе говорит, что добыча страны находилась позднее 2018 года на более высоком уровне, а, следовательно, и сокращение должно быть меньше.
Мексика предлагала снизить добычу от уровня 1,75 млн б/с. В четвёртом квартале 2019 года страна производила 1,95 млн б/с. Это на 200 тыс. б/с больше.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Мексика в следующие два месяца готова сократить добычу нефти на 100 тысяч б/с. Это произойдёт в рамках сделки ОПЕК+.
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