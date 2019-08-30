https://static.news.ru/photo/6346b850-cc7c-11e9-ac45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин назвал количество работающих людей старше трудоспособного возраста. Их в России насчитывается 7,3 млн человек.

Об этом глава министерства заявил на встрече министров труда и занятости стран «Большой двадцатки». Доля пожилых в общей численности занятых выросла с 8,5% до 9,6% за последние пять лет, сообщает РИА Новости.

Топилин уточнил, что в России работает более 95% экономически активного населения. Для граждан предпенсионного возраста проводятся чемпионаты по рабочим профессиям «Навыки мудры» по стандартам WorldSkills. С этого года реализуется программа профессионального обучения пожилых из числа ищущих работу и обратившихся в центры занятости.

На организацию обучения выделяется пять миллиардов рублей в год, обучение будут проходить не менее 75 тысяч человек.

Ранее News.ru сообщал, что Россия на встрече министров труда двадцатки стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой (G20) поделится опытом по содействию занятости пожилых людей. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин.