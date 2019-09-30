Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане рассказал о запланированной встрече с главой Министерства энергетики России Александром Новаком.
По его словам, в процессе переговоров представители государств обсудят вопрос двустороннего сотрудничества. Встреча состоится в российской столице.
В Москве я планирую провести переговоры с Новаком по вопросу двустороннего сотрудничества, — приводит слова Зангане информационное агентство Shana.
В столице 2 октября запланировано выступление министра нефти Ирана в рамках форума «Российская энергетическая неделя», сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru сообщал, что российское ОАО «Зарубежнефть» ведёт переговоры с властями Омана о вхождении в нефтегазовые проекты в стране, среди которых так называемый морской блок 8. Его стоимость с месторождениями Букха и Западная Букха оценивается в $40 млн.