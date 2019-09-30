https://static.news.ru/photo/799ddc7a-e377-11e9-a5d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: shana.ir

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане рассказал о запланированной встрече с главой Министерства энергетики России Александром Новаком.

По его словам, в процессе переговоров представители государств обсудят вопрос двустороннего сотрудничества. Встреча состоится в российской столице.

В Москве я планирую провести переговоры с Новаком по вопросу двустороннего сотрудничества, — приводит слова Зангане информационное агентство Shana.

В столице 2 октября запланировано выступление министра нефти Ирана в рамках форума «Российская энергетическая неделя», сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал, что российское ОАО «Зарубежнефть» ведёт переговоры с властями Омана о вхождении в нефтегазовые проекты в стране, среди которых так называемый морской блок 8. Его стоимость с месторождениями Букха и Западная Букха оценивается в $40 млн.