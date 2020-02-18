https://static.news.ru/photo/3284100a-525a-11ea-bb89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов не видит смысла в продлении сроков амнистии капиталов в РФ. С таким заявлением выступил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Зачем устанавливать срок, если всё время его переносить? Поэтому в Минфине позиция — продлевать не нужно, — отметил Сазанов.

Он подчеркнул, что Минфин будет выступать против продления, передаёт ТАСС.

Амнистия капиталов действует уже четыре года и предполагает добровольное декларирование активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. При этом подавшие декларацию бизнесмены освобождаются от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин потребовал от правительства и Минэкономразвития следить за верным использованием закона об амнистии капитала. Он подчеркнул, что декларации по закону об амнистии капитала не могут быть использованы в качестве аргумента для начала уголовного преследования предпринимателей. Однако, уточняет национальный лидер, такие инциденты имели место. В будущем подобные случаи необходимо исключить.