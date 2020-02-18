Министерство финансов не видит смысла в продлении сроков амнистии капиталов в РФ. С таким заявлением выступил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Зачем устанавливать срок, если всё время его переносить? Поэтому в Минфине позиция — продлевать не нужно, — отметил Сазанов.
Он подчеркнул, что Минфин будет выступать против продления,
Амнистия капиталов действует уже четыре года и предполагает добровольное декларирование активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. При этом подавшие декларацию бизнесмены освобождаются от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности.
Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин потребовал от правительства и Минэкономразвития следить за верным использованием закона об амнистии капитала. Он подчеркнул, что декларации по закону об амнистии капитала не могут быть использованы в качестве аргумента для начала уголовного преследования предпринимателей. Однако, уточняет национальный лидер, такие инциденты имели место. В будущем подобные случаи необходимо исключить.
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