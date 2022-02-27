Минфин Великобритании принял решение о вводе санкций против ЦБ РФ

Министерство финансов Великобритании вслед за Евросоюзом приняло решение ввести санкции против Центрального Банка России в ответ на «вторжение на Украину». Данная мера направлена на «предотвращение использования резервов для снижения ущерба от санкций», введённых Лондоном и его союзниками. Британия запретит транзакции, связанные с ЦБ, ФНБ и Минфином России, говорится в заявлении британского Минфина.

Эти шаги делаются совместно с США и ЕС, чтобы не допустить использования ЦБ РФ своих валютных резервов и подорвать его способность проводить операции с иностранной валютой для поддержки курса рубля, — отмечено в сообщении.

Как рассказали в британском Минфине, новые санкционные меры охватят ограничения в отношении российских финансовых учреждений, а также меры по предотвращению выпуска российскими компаниями переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка в Великобритании.

Ранее Евросоюз запретил любые операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка РФ. Это касается операций с любым юридическим лицом или органами, которые действуют по указанию или от имени Центробанка РФ. Но при этом «компетентные органы» могут разрешить сделку при условии, что она строго необходима для обеспечения «финансовой стабильности союза в целом или соответствующего государства-члена».