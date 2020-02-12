https://static.news.ru/photo/61061710-4d9c-11ea-9c5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дефицит федеральных бюджетных средств в январе 2020-го составляет 159,9 млрд рублей. Доходы достигли 1,556 трлн руб., или 7,6% от общего объёма поступлений, утверждённого на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Нефтегазовая отрасль дала экономике свыше 615,9 млрд рублей, остальные секторы — 939,7 млрд руб. Расходы федерального бюджета составляют в январе 2020-го 1,716 трлн руб., или 8,8% от запланированных, говорится на официальном сайте Минфина.

Число регионов с дефицитом бюджета составило треть за 2019-й. По сравнению с предыдущим годом таких регионов стало больше в два с небольшим раза. Их количество выросло с 15 до 35. Суммарный дефицит бюджета составляет 233 млрд рублей.

Самый большой показатель у Московской области — 74,4 млрд рублей, Москвы — 53,3 млрд рублей. Доходы в этих регионах составили 2,6 трлн рублей и 739 млрд рублей соответственно.

Наименьший дефицит наблюдается в Чечне, Орловской области и Магаданской. Он составляет по 0,2% от расходов. Ещё в семи регионах дефицит бюджета не выше 1% от расходов. Профицит бюджета зарегистрирован в Красноярском крае — 38 млрд рублей, Ямало-Ненецком автономном округе — 31,7 млрд рублей, Краснодарском крае — 31,5 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства заявил, что профицит федерального бюджета в этом году составит 1,7% ВВП против прогнозных 1,4%.