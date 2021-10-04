Минфин предложил ввести акцизы на газировку

Министерство финансов России задумалось о введении акцизов на калорийные безалкогольные газированные напитки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

При этом в ведомстве поддержали предложение Mинздрава о введении акциза на калорийные безалкогольные газировaнные напитки с целью ограничения потребления таких продуктов. Также cчитается, что это принесёт дополнительные доходы бюджетной системе Росcии. Однако производители напитков считают, что эта мера не принeсёт бюджету значительных поступлений и даже наоборот.

Очевидно, что отрасль столкнётся с падением продаж и годовой прибыли производителей, инвестиций в основной капитал и снижением объёмов производства, сокращением рабочих мест. Логично, что сумма налоговых отчислений со стороны предприятий индустрии в результате уменьшится, — заявили в пресс-службе Союза производителей соков, воды и напитков.

Отмечается, что таким образом эффект роста поступлений в федеральный бюджет за счёт акцизных сборов может быть нивелирован сокращением налоговой массы.

Ранее сообщалось, что в России может появиться «мясной» налог. Об этом заявил специальный представитель президента России Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он считает, что политика учёта углеродного следа может затронуть и животноводство.