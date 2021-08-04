Налог на мясо может появиться в России

«Мясной» налог может появиться в скором времени в России. Об этом заявил специальный представитель президента России Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он считает, что политика учёта углеродного следа может затронуть и животноводство, передаёт ТАСС.

Через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо, — сказал он.

По его словам, климатическая повестка способна изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере.

Ранее директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина заявила о возможном скором росте цен на животноводческую продукцию и хлеб, несмотря на то что сборы зерновых в этом сезоне были на хорошем уровне.

По её словам, дефицита на продукты внутреннего производства в этом году не ожидается, а часть мясной продукции даже может быть отправлена на экспорт. Обеспечение молочной продукцией предполагается выполнить благодаря импорту из Белоруссии, что также не должно сказаться на ценах.