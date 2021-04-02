Минфин подготовит предложения по поддержке регионов к 7 апреля

https://static.news.ru/photo/25ff2cea-9460-11eb-9580-96000091f725_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ поручило министру финансов Антону Силуанову до 7 апреля представить предложения по замещению рыночной задолженности субъектов РФ бюджетными кредитами.

Минфину России (А. Г. Силуанову) 7 апреля 2021 года представить в Правительство РФ предложения по замещению рыночной задолженности субъектов бюджетными кредитами и проведению реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов РФ по бюджетным кредитам, предоставленным Минфином России в декабре 2020 года, — говорится в перечне решений по итогам заседания правительства.

Кроме того, совместно с Минэкономразвития Минфину поручено до 15 апреля представить «предложения по созданию новых финансовых инструментов, предусматривающих предоставление субъектам РФ в 2022–2024 годах инфраструктурных бюджетных кредитов».

Как писал NEWS.ru, российские регионы, вынужденные занимать деньги для финансирования своих текущих расходов, неизбежно приближаются к долговой пирамиде, заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. По его данным, в Мордовии, Хакасии и Удмуртии долг уже превышает 100% от доходов. Он также отметил, что в 2020 году госдолг субъектов РФ вырос на 383 млрд рублей (18%), до 2,5 трлн рублей. Это максимальный уровень за последние 10 лет. Кудрин допустил, что долги можно объяснить пандемией, но, по его мнению, они требуют дополнительного внимания, чтобы в дальнейшем можно было бы «увидеть перспективу на снижение величины долга». Кудрин подчеркнул, что нужно различать нормальную модель «критического года», когда заёмщик в трудное время накопил большой долг и затем постепенно его отдаёт, и ненормальную — когда текущие расходы покрываются заимствованиями. Вторая, по его словам, неприемлема.