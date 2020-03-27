https://static.news.ru/photo/49dfd7d6-6ff9-11ea-ad1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов разрешило жизнеобеспечивающим организациям совершать необходимые госзакупки без конкурса во время нерабочей недели.

По данным пресс-службы ведомства, руководство таких организаций может закупить любые товары и услуги без проведения конкурентных способов определения поставщика или подрядчика на основании 44-ФЗ из-за возникновения обстоятельств непреодолимой силы, передаёт RNS.

Ранее NEWS.ru писал, что Сбербанк начал работу над дополнительными мерами поддержки клиентов, так или иначе пострадавших от коронавируса. Разрабатываемые меры будут приняты в соответствии с решениями президента России Владимира Путина. Помощь будет оказана клиентам, «которые оказались в непростой жизненной ситуации» из-за пандемии COVID-19.

На сегодняшний день более 538 тысяч человек в мире заразились коронавирусом, 24,2 тысячи умерли, свыше 124 тысяч выздоровели. В России зафиксировано 840 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлении 38 человек. Умерли два пациента.