Сбербанк начал работу над дополнительными мерами поддержки клиентов, так или иначе пострадавших от коронавируса.
Как
25 марта в телеобращении к россиянам Путин объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять гражданам отсрочки по кредитам. Президент также объявил будние дни между 28 марта и 6 апреля внеплановыми выходными, которые призвал провести дома, сообщал NEWS.ru.
Офисы Сбербанка для физических и юридических лиц на нерабочей неделе перейдут на специальный график работы. 28 и 29 марта банковские отделения будут работать в стандартном режиме, предусмотренном для субботы и воскресенья.
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