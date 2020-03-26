https://static.news.ru/photo/2adee8ea-6f7c-11ea-95d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк начал работу над дополнительными мерами поддержки клиентов, так или иначе пострадавших от коронавируса.

Как передаёт ТАСС, такое заявление сделал глава банка Герман Греф. Он отметил, что разрабатываемые меры будут приняты в соответствии с решениями президента России Владимира Путина. Помощь будет оказана клиентам, «которые оказались в непростой жизненной ситуации» из-за пандемии COVID-19.

25 марта в телеобращении к россиянам Путин объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять гражданам отсрочки по кредитам. Президент также объявил будние дни между 28 марта и 6 апреля внеплановыми выходными, которые призвал провести дома, сообщал NEWS.ru.

Офисы Сбербанка для физических и юридических лиц на нерабочей неделе перейдут на специальный график работы. 28 и 29 марта банковские отделения будут работать в стандартном режиме, предусмотренном для субботы и воскресенья.