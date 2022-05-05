Минфин подготовил изменения в распределение налога на прибыль компаний

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Минфин предложил исключить фонд оплаты труда из формулы для распределения регионам налога на прибыль компаний с филиалами. От этой меры могут выиграть регионы, где расположено производство, а зарплаты невысоки, пишет РБК.

На сегодня общая ставка налога на прибыль составляет 20%, из них 3% зачисляется в федеральный бюджет, 17% — в бюджет региона. Эти 17% распределяются между головной организацией и филиалами пропорционально их долям прибыли. Доля прибыли определяется из средневзвешенной численности работников или фонда оплаты труда по выбору налогоплательщика, а также остаточной стоимости амортизируемого имущества.

Сумма налога на прибыль уплачивается в бюджеты тех регионов, где создано большинство рабочих мест. Но уровень зарплаты в регионах может значительно отличаться.

В связи с этим Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда. Такие изменения сейчас готовятся в министерстве, — приводит издание сообщение ведомства.

По данным ФНС, абсолютным лидером в 2021 году по сборам налогов на прибыль организаций стала Москва. В бюджет столицы поступило 977 млрд рублей, что составляет 26% всего налога на прибыль, поступившего в российские регионы. Далее следует Красноярский край (116 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (99 млрд рублей), Кемеровская область (98 млрд рублей), Челябинская область (96 млрд рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (95 млрд рублей).

Среди регионов с низким поступлением налогов на прибыль на последнем месте оказалась Ингушетия (439 млн рублей).

Ранее сообщалось, что в 2021 году в России было собрано 28,53 трлн рублей налогов и сборов, это на 35,8% превышает объёмы 2020 года, когда был собран 21 трлн рублей, говорится в докладе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС. По данным аналитиков, из этих средств в федеральный бюджет поступило 15,88 трлн рублей.