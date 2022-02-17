В 2021 году налоговые сборы в России выросли на треть

В 2021 году в России было собрано 28,53 трлн рублей налогов и сборов, это на 35,8% превышает объёмы 2020 года, когда был собран 21 трлн рублей, говорится в докладе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС, передают «Известия». По данным аналитиков, из этих средств в федеральный бюджет поступило 15,88 трлн рублей.

Так, больше всего налога было собрано в секторе добычи полезных ископаемых (7,24 трлн — в федеральный бюджет, 98 млрд — в бюджеты регионов), на втором месте — налог на прибыль (4,53 трлн — регионы, 1,55 трлн — федеральная казна), третью позицию по объёму занимает НДС (5,79 трлн в федеральный бюджет).

Кроме того, наибольшие поступления в бюджет обеспечили НДФЛ, налог на имущество, НДД и региональная часть акцизов.

Среди регионов по объёму налоговых сборов лидирует Москва (16,8%), на втором месте — Ханты-Мансийский автономный округ (14,4%), на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (6,7%). В пятёрку по объёмам вошли Санкт-Петербург (5%) и Московская область (4,8%).

По данным Минфина, такие результаты сформировались под влиянием восстановления экономики после пандемийного 2020 года, также повлияла динамика ценовой конъюнктуры на рынках.

Ранее сообщалось, что «налог для богатых» или дополнительный налог на доходы россиян свыше 5 млн рублей в год в 2021 году составил 636,4 млрд рублей. Часть средств была направлена на лечение больных детей.