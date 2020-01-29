https://static.news.ru/photo/87bbe158-4286-11ea-8c40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Минэнерго считает, что действующая налоговая система в нефтяной отрасли угрожает России потерей достигнутого уровня добычи чёрного золота. Об этом рассказал глава ведомства Александр Новак.

Это связано с удорожанием добычи, ухудшением запасов. Необходимо провести инвентаризацию, чтобы увеличить вложения в низкорентабельные месторождения, — цитирует чиновника «Интерфакс».

Он добавил, что в «нефтянке» проводят эксперимент по налогообложению с дополнительного дохода, и вскоре ведомства собираются подвести его итоги. Кроме того, министр рассказал о возможном принятии Энергостратегии до 2035 года, учитывающей схемы развития нефтяной, газовой и угольной отраслей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объёмы внешнего товарооборота России снизились впервые с 2016 года. Он сократился на 3% до $665 млрд.

Экспорт, по данным ФТС, сократился на 6% до $423 млрд, вырос на 1,7% импорт — до $243 млрд. Снижение произошло под влиянием падения продаж нефти, нефтепродуктов и газа, закупок медпрепаратов и легковых автомобилей.