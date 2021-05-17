Минэнерго назвало цены на электроэнергию в РФ одними из самых низких в мире

https://static.news.ru/photo/4016a7a8-b79b-11eb-a72a-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Министерстве энергетики РФ заявили, что тарифы на электроэнергию для населения в России являются одними из самых низких в мире, так как регулируются государством. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Тарифы на электроэнергию для населения полностью регулируются государством и индексируются в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ. Россия, как социально-ориентированное государство, в первую очередь заботится о своих гражданах. В сравнении с показателями в других странах, тарифы для населения в России существенно ниже, — говорится в сообщении.

В министерстве при этом признали, что оптовые цены на электроэнергию в РФ сопоставимы с тарифами в других странах, но за счёт этого и «тарифы для населения ниже». В ведомстве напомнили о масштабном обновлении отрасли в последнее десятилетие.

Построены новые электростанции, электросети, ведётся модернизация действующих мощностей — всё это позволяет штатно работать в зимнее время, избежать блэкаутов, — подчеркнули в Минэнерго.

Кроме того, в министерстве привели в пример рост цен на электроэнергию в западных странах. Так, по их данным, в Норвегии тарифы за последний год выросли на 370%, в Финляндии — на 82%, в Латвии — на 65%. Российские показатели ведомство не обозначило.

Накануне эксперты Сообщества потребителей энергии подсчитали, что второй год подряд электроэнергия для промышленных потребителей в России оказалась дороже, чем в США и многих европейских странах. По итогам 2020 года средняя цена электроэнергии для пользователей составляла $0,73 за кВт/ч. В США этот показатель оказался $0,67, в Норвегии — $0,34, во Франции — $0,69, а в Финляндии и Испании — $0,72. Аналитики пояснили, что такие тенденции связаны с снижением энергоцен за рубежом. Кроме того, в период пандемии стоимость снижалась сильнее из-за падения объёма электропотребления. При этом в России энергоцены наоборот росли. В валютном выражении цена электроэнергии для промышленных потребителей в России выросла в 2020 году на 3%.