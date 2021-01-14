Минэкономразвития предложило запретить покупку банков государством

https://static.news.ru/photo/a07b05d8-56fe-11eb-9456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В правительство внесён законопроект о запрете на покупку банков государством. С такой инициативой выступило Министерство экономического развития РФ.

Согласно документу, переход кредитных организаций в собственность госбанков и ЦБ будет возможен только в исключительных случаях. Таким образом, в случае принятия поправки государство будет ограничено в возможностях покупки акций или долей в организации финансового сектора.

Представитель Минэкономразвития подтвердил отправку документа, пресс-служба правительства сообщила, что законопроект находится в стадии рассмотрения и проработки. В пресс-службе Минфина рассказали, что законопроект поступил на рассмотрение в министерство ещё в 2019 году и был согласован, — сообщает РБК.

Отмечается также, что в проекте содержатся поправки в закон «О защите конкуренции». Они предусматривают появление пункта о допустимом участии государства в капитале финансовых компаний. В случае совершения сделки по приобретению акций финансовой компании покупателем с государственным участием 50% и выше, такая сделка может быть признана ничтожной.

Издание поясняет, что ещё в 2018 году доля государства на банковском рынке достигла 70%. Таким образом, назрела необходимость для ограничений, которые позволят создать оптимальные условия развития конкуренции в финансовом секторе. Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов уверен, что поправки станут поддержкой для частных игроков.

Ранее NEWS.ru писал, что российская экономика постепенно восстанавливается после вызванного пандемией COVID-19 кризиса. Власти страны ожидают, что к концу 2021 года возобновится устойчивый рост. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам открывшегося 14 января Гайдаровского форума.

Премьер-министр отметил, что в прошлом году Россия отреагировала на связанные с коронавирусом вызовы гораздо сдержаннее, чем экономики целого ряда стран. Мишустин подчеркнул, что текущая ситуация является аномалией, после которой государство вернётся на траекторию устойчивого роста.