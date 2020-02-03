https://static.news.ru/photo/4b8787a2-4671-11ea-9cd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Ключевым риском для прогноза социально-экономического развития РФ в ближайшие годы является замедление мировой экономики, в том числе из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса. Об этом говорится в макропрогнозе, подготовленном специалистами российского Министерства экономического развития.

Ключевым риском является возможность ухудшения ситуации в мировой экономике, в том числе в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и связанным с ним снижением темпов роста экономики Китая и негативной реакцией финансовых рынков, — сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с обновлённой версией макропрогноза.

В прогноз социально-экономического развития РФ до 2024 года Минэкономразвития заложило сохранение темпов роста мировой экономики на уровне 2,8–2,9%, снижение цен на нефть с $57,7 за баррель в 2020 году до $53 за баррель в 2024 году, ускорение темпов роста ВВП с 1,9% в 2020 году до 3,1–3,2% в 2021–2022 годах и до 3,3% в 2023–2024 годах.

Как писал NEWS.ru, в своём макропрогнозе Минэкономразвития в два раза повысило ожидаемый рост оборота розничной торговли на 2020 год — до 1,3% с 0,6% по сравнению с сентябрём. Это будет происходить несмотря на ожидаемое снижение темпов роста расходов домашних хозяйств на конечное потребление под влиянием замедления роста портфеля потребительских кредитов (с 19,8% в 2019 году до примерно 10% в 2020 году). Сценарий роста оборота розничной торговли на 2021–2024 годы остался неизменным: 2,2% в 2021 году, 2,5% в 2022-м, 2,6% в 2023-м и 2,7% в 2024 году.