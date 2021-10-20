Минэкономики ФРГ прокомментировало слова о манипуляции России ценами на газ

В Министерстве экономики и энергетики ФРГ заявили, что Россия соблюдает все договоры о поставках газа, о манипуляциях ценами с её стороны речь не идёт. Об этом заявила на брифинге в Берлине представитель ведомства Беате Барон, которую цитирует ТАСС.

Представитель Минэкономики напомнила , что повышение цен на газ связано с несколькими факторами, включая повышенный спрос на энергоресурсы, прежде всего в странах Азии. При этом заполненность газохранилищ в Германии составляет примерно 70,7% и продолжает расти.

Есть много спекуляций касательно позиции России, я не участвую в них, но могу сказать, что долгосрочные договоры соблюдаются, — заявила Барон.

Ранее сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«Зелёные» Роберт Хабек призвал власти ФРГ обсудить с Москвой энергетический кризис в ЕС. Он заявил, что РФ ограничивает поставки газа и необходимо изменить это путём переговоров. При этом политик обвинил Россию в политических играх из-за «Северного потока — 2». Он уверен, что проект не получит разрешения на эксплуатацию из-за европейской газовой директивы. Несмотря на это, Хабек предложил обсудить и этот вопрос.