https://static.news.ru/photo/d6e24e18-2af1-11ea-be85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Московскую городскую телефонную сеть на 100 тысяч рублей. Причиной санкции стали ложные данные о тарифе Super Smart в рассылаемых клиентам СМС-сообщениях.

Ранее ведомство признало рекламу услуги недостоверной из-за того, что оператор скрыл информацию о том, что абонентская плата по тарифу составляет 350 рублей в месяц только на период действия промоакции или при условии приобретения двух или трёх сим-карт, говорится на официальном сайте ФАС.

В ФАС РФ пришли к выводу, что при отсутствии важных сведений о стоимости данные о Super Smart для потребителей исказились. А это нарушение закона «О рекламе».

Как писал NEWS.ru, ФАС потребовала объяснений от телевещателей по поводу их ультиматума в адрес операторов. В середине декабря телеканалы ввели ограничения и написали ряд требований, которые касаются правил трансляции в Интернете. Ведомство попросило разъяснить ситуацию и назвать основания для ограничений. Сообщается, что письма получили каналы НМГ, «Газпром-Медиа» и ВГТРК.

На сегодняшний день ФАС держит под особым контролем эту ситуацию. Если вещатели не предоставят ответ на запросы от ведомства, то их могут оштрафовать на сумму от 50 до 500 тысяч рублей.